Juventus, ufficiale: Rugani e Matuidi guariti dal coronavirus

La Juventus oggi ha annunciato la guarigione di Daniele Rugani e Blaise Matuidi. Entrambi erano stati colpiti dall’ormai noto coronavirus Covid-19, ma ne sono usciti.

Questo il comunicato ufficiale del club bianconero: “Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.

Una buona notizia. Fa piacere che i due giocatori della Juventus si siano messi alle spalle questo problema di salute. Per quanto riguarda Rugani, anche la compagna Michela Persico era stata colpita dal virus e deve ancora guarire. Come il difensore ex Empoli, anche lei non aveva sintomi particolari.

