Donnarumma, all’asta la maglia dei 120 anni del Milan

Gianluigi Donnarumma ha messo all’asta la maglia dei 120 anni del Milan nell’ambito di una campagna volta ad aiutare le persone in difficoltà in zona Napoli.

Gianluigi Donnarumma ha aderito alla campagna “Je sto vicino a te: Uniti per Napoli” lanciata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara per raccogliere denaro destinato all’acquisto di beni di prima necessità per le persone bisognose nel territorio partenopeo.

Si tratta di una campagna di aste di memorabilia calcistici e il portiere del Milan ha messo in palio la maglia dei 120 anni del club rossonero che ha indossato contro il Sassuolo a San Siro. Puma realizzò delle divise speciali per l’occasione. Gigio ha firmato la sua, che adesso può essere acquistata sul noto portale CharityStars.

Questo il messaggio di Donnarumma sul suo profilo ufficiale Instagram: «Ciao ragazzi, ho deciso di mettere all’asta la maglia che ho indossato nella partita dei 120 anni del Milan. Lo faccio per dimostrare la mia vicinanza al mio Paese e a tutti i napoletani. Un abbraccio anche a Fabio, Paolo e Ciro per la grande iniziativa che stanno facendo. Tutti insieme ce la faremo e ci abbracceremo più forte di prima».