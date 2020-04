Milan, l’attaccante conferma: “Ho parlato con i rossoneri”

Parla Noberto Briasco, l’attaccante dell’Huracan che interesse al Milan in vista della nuova stagione. Il giocatore ha parlato così del suo futuro.

Sono tanti i profili che il Milan sta valutando per rafforzare il reparto offensivo. Un nome venuto alla ribalta nelle ultime ore è quello di Noberto Briasco.

Il classe 1996, che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Huracan, è un esterno capace di giocare anche da punta centrale, grazie soprattutto alla sua grande esplosività.

Briasco è pronto al salto di qualità in un club europeo e – in un’intervista a ‘VbetNews’ – non ha nascosto l’interesse da parte del Milan: “Ci sono stati dei contatti, ma non ho alcuna fretta. Il mio agente è stato in Italia e negli Stati Uniti”.

Arrivano dunque conferme su una trattativa che potrebbe decollare quando si tornerà alla normalità.

