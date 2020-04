Camara, c’è concorrenza. L’agente: “Molti club interessati”

Parla l’agente di Mady Camara, centrocampista classe 1997 dell’Olympiakos, accostato nelle ultime ore al Milan. Ecco le parole di Pierre Issa

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Mady Camara. Il centrocampista dell‘Olympiakos è il nome nuovo per il centrocampo accostato al club rossonero in queste ultime.

Il calciatore guineano classe 1997 è pronto a lasciare la Grecia per fare il salto di qualità ma non sembra esserci fretta:

“Molti club europei hanno mostrato grande interesse nei confronti di Mady, ma vogliamo prima vedere come finirà la stagione con l’Olympiacos – ha ammesso Pierre Issa ai microfoni di Calciomercato.it – Al momento è felice ad Atene e vuole vincere dei trofei prima di fare qualsiasi scelta”.

L’agente di Camara strizza l’occhio alla Serie A: “Non c’è un Paese o un campionato preferito dove andare. E’ noto a tutti che molti giocatori proveniente dal campionato greco e in generale calciatori africani hanno avuto successo in Serie A, perciò questo va tenuto presente quando bisognerà prendere una decisione sul futuro”.

Il cartellino del giocatore è valutato 25 milioni di euro: “Con la crisi che sta colpendo tutto il mondo e non solo il calcio non possiamo sapere quale sarà il budget dei club, ma probabilmente si abbasseranno”.

LEGGI ANCHE: I TURCHI AIUTANO IL MILAN