Giacinti: “Ho parlato con Gazidis, calcio femminile priorità”

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, ha parlato oggi di un dialogo molto importante con Ivan Gazidis, amministratore rossonero.

Il Milan Femminile è una splendida realtà per il calcio italiano. Lo sa bene anche Carlo Pellegatti, storico giornalista che oggi ha intervistato su Instagram il capitano delle rossonere.

Si tratta del bomber Valentina Giacinti, vera e propria portabandiera del Milan anche in Nazionale. La Giacinti ha parlato in primis del suo rapporto con l’allenatore Maurizio Ganz.

“Ho uno splendido rapporto con mister Ganz – ha detto Valentina – Ci sta dando una grossa mano per crescere, essendo stato calciatore ci può dare i giusti consigli. Inoltre era centravanti come me, per questo ha un occhio di riguardo sui movimenti offensivi”.

Interessanti le parole della Giacinti sul tanto discusso a.d. milanista Ivan Gazidis: “Ha detto parole importanti, fondamentali per farci capire quanto il Milan creda in noi. Ho avuto con lui un dialogo personale, mi ha fatto intendere che apprezza il calcio femminile, per lui è una priorità all’interno del Milan”.

Sulle sue speranze nel Milan: “Fa un certo effetto pensare di giocare per il Milan, la squadra che ha vinto più Champions League di tutte. Il mio sogno è proprio di giocare la Champions femminile con le rossonere. Con l’Italia invece vorrei provare a vincere l’Europeo”.

LEGGI ANCHE -> BONAVENTURA, QUALE FUTURO? ARRIVA UN CONSIGLIO