Riscatto Suso, svolta dalla Spagna: il Milan sorride

La RFEF pensa di congelare le classifica se non fosse possibile riprendere. Il Siviglia sarebbe qualificata in Champions League: una buona notizia per il Milan

L’emergenza coronavirus potrebbe dare una mano al Milan. La notizia che giunge dalla Spagna – riporta da Mundo Deportivo – fa sorridere il club rossonero ma soprattutto le sue casse:

Secondo quanto si legge sul portale, la Rfef avrebbe proposto di considerare l’ultima classifica, in cui si registrano le stesse partite giocate tra le 20 squadre, per stabilire chi giocherà le competizioni europee:

Barcelona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad sarebbero, così, i club a guadagnarsi il diritto di partecipare alla prossima Champions League. Getafe ed Atletico Madrid, quinto e sesto classificato, andrebbero, invece, in Europa League.

Davvero un’ottima notizia per il Milan, che sorriderebbe per la qualificazione in Champions degli Andalusi. Una qualificazione che farebbe scattare l’obbligo di riscatto per Suso, facendo finire nelle casse rossonere una cifra vicina ai 22 milioni di euro.

