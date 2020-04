Milan, 25 milioni per il centrocampista dell’Olympiakos

Il Milan è pronto a cambiare volto alla propria mediana: tanti i nomi finiti sul taccuino del club rossonero. Tra questi c’è anche un guineano dell’Olympiakos

E’ il centrocampo il reparto che rischia di cambiare maggiormente volto nella prossima sessione di calciomercato. Come più volte detto i giocatori certi del posto sono davvero pochi: a parte Bennacer, sicuro titolare, e il polivalente Calhanoglu, il resto della mediana sarà da ricostruire.

Bonaventura e Biglia vedranno i loro contratti scadere, Paqueta e Kessie, invece, sono in attesa di una sistemazione: alla giusta offerta sia il brasiliano che l’ivoriano sono pronti a salutare.

Il sogno del Milan per il centrocampo – come detto in questi giorni – porta il nome di Sandro Tonali ma la concorrenza è importante e la sua fede rossonera potrebbe non bastare per vederlo a Milanello.

Ma il Diavolo guarda anche all’estero e dalla Grecia – come riporta la testa ‘Sdna’ – arriva notizia di un ritorno di fiamma per Mady Camara. Il calciatore guineano dell’Olympiakos aveva attirato le attenzioni dei rossoneri la passata stagione, oggi su di lui oltre al Milan c’è anche l‘Arsenal.

Per cedere il loro centrocampista, i greci chiederebbero una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: PROPOSTO UN GIOCATORE DEL LIVERPOOL