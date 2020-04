Dall’Inghilterra: proposto Lallana, la risposta del Milan

Al Milan è stato offerto il cartellino di Adam Lallana, centrocampista inglese che sembra in partenza dal Liverpool.

Negli ultimi giorni si è parlato di una proposta arrivata alle orecchie dei dirigenti del Milan: la possibilità di acquistare Adam Lallana a costo zero.

Il centrocampista inglese classe ’88 è in scadenza di contratto con il Liverpool. Dopo diverse stagioni nelle fila dei ‘Reds’ sembra pronto a cambiare aria, probabilmente lasciando la Premier League inglese.

Secondo il Daily Mirror, gli agenti di Lallana avrebbero concretamente proposto il cartellino del numero 20 del Liverpool al Milan. Una questione che però il club rossonero sembra aver allontanato fin dal principio.

Il Milan infatti non è interessato a Lallana, centrocampista duttile e dinamico, ma non in linea con i parametri futuri del club. L’inglese ha infatti quasi 32 anni e da tempo svolge solo un ruolo di comprimario ad Anfield Road.

Difficile che dunque il Milan possa pensare seriamente al colpo a parametro zero. L’idea di Ivan Gazidis è quello di puntare su un gruppo giovane e di prospettiva, non disdegnando occasioni di mercato. Ma Lallana non sembra far parte di queste.

LEGGI ANCHE -> MILANELLO IN LINEA CON LA FASE 2