Calciomercato, offerti Gotze e Lallana: la posizione del Milan

Al Milan sono stati proposti Mario Gotze del Borussia Dortmund e Adam Lallana del Liverpool. Entrambi si svincoleranno a fine stagione e possono trasferirsi a parametro zero.

Il mercato dei giocatori a parametro zero è spesso interessante quando riguarda nomi di un certo rilievo. Considerando le perdite economiche di questo periodo, determinati profili rappresentano ghiotte occasioni per certi club.

Il Milan, che da anni ha bilanci in costante perdita, potrebbe ricorrere a qualche calciatore in scadenza di contratto. Tra i nomi accostati al Diavolo ci sono Mario Gotze del Borussia Dortmund e Adam Lallana del Liverpool, due al centro di molte indiscrezioni.

Calciomercato Milan, proposti Gotze e Lallana

Oggi calciomercato.com conferma che Gotze e Lallana sono stati offerti al Milan. Alcuni intermediari hanno proposto questi due giocatori in scadenza di contratto e destinati a cambiare squadra. Più società stanno valutando l’opportunità di intavolare delle trattative per assicurarseli.

In questo momento il Milan è freddo su entrambi. Il 27enne centrocampista tedesco percepisce un ingaggio da circa 8 milioni di euro l’anno, bonus inclusi. Tale cifra è assolutamente fuori dai parametri di bilancio del club rossonero. Gotze dovrebbe ridursi di molto lo stipendio per approdare a Milano. E anche altrove non potrebbe pretendere un simile importo.

Per quanto concerne Lallana, il suo ingaggio è comunque alto (circa 4 milioni netti annui). Ma anche sotto il profilo tecnico-tattico il centrocampista inglese classe 1988 non convince. Negli ultimi anni a Liverpool ha fatto da riserva e non viene visto come un rinforzo in grado di far compiere un salto di qualità particolare alla squadra rossonera.

