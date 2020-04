Serie A, niente match a San Siro? Inter e Milan contrarie

La Serie A potrebbe riprendere senza partite in Lombardia o in generale nel nord Italia. Ma Inter, Milan e Atalanta si oppongono a tale ipotesi. Possono garantire sicurezza nei loro stadi.

In questi giorni si continua a parlare della ripresa della stagione sportiva e la sicurezza è un tema centrale. Proprio per questo è nata l’idea di evitare di giocare partite nelle zone maggiormente colpite dalla diffusione del coronavirus Covid-19.

In tale scenario, la Lombardia verrebbe esclusa dato è la regione con la situazione più difficile. Lo stadio San Siro di Milano e il Gewiss Stadium di Bergamo, ad esempio, rimarrebbero senza partite. Lo stesso Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dell’ipotesi di non giocare nel nord Italia per limitare i rischi.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che Inter, Milan e Atalanta sono contrarie a tale opzione. I club sono sicuri di poter garantire adeguati standard di sicurezza, considerando che comunque si giocherebbe a porte chiuse. Giocare a Milano piuttosto che al sud non cambierebbe praticamente nulla, dato che il pubblico non sarebbe presente.

Quando le condizioni lo permetteranno, la ripresa sarà accompagnata da un protocollo di «prescrizioni e raccomandazioni» riservate ai giocatori e a tutto il personale che opera a stretto contatto. Ci saranno rigide disposizioni da rispettare per tutelare la salute delle squadre.

A cambiare lo scenario potrebbe essere un intervento del Governo o della Regione Lombardia. In tal caso Inter, Milan e Atalanta dovrebbero trovare un’altra sede nella quale giocare le partite casalinghe.

