CorSport – Tonali, il Milan ha una strategia: i dettagli

Per il Milan acquistare Sandro Tonali non sarà facile, ma Ivan Gazidis ha già un piano per provare ad assicurarsi il talento del Brescia. Le idee sono abbastanza chiare.

Il Milan sogna di acquistare Sandro Tonali nella prossima finestra estiva del calciomercato. Il centrocampista del Brescia ha caratteristiche adatte al progetto rossonero: è giovane e ha grandi qualità.

Ovviamente la trattativa non è affatto semplice. Massimo Cellino chiede una cifra molto alta per la cessione del suo gioiello, si parla si circa 40 milioni di euro. Inoltre bisogna considerare la concorrenza di tutte le big della Serie A. Juventus, Inter, Napoli e Roma sono tutte sulle tracce del giocatore.

Calciomercato Milan, il piano per acquistare Tonali

Il Milan sembra comunque intenzionato a provarci per Tonali, colpo che rappresenterebbe un segnale importante per l’ambiente. Il ragazzo ha dichiarato di essere tifoso rossonero fin da bambino e forse questo aspetto potrebbe un po’ aiutare, seppur non sia sufficiente. Fondamentali saranno il progetto da proporgli e l’offerta economica da sottoporre al Brescia.

Tonali al Milan sarebbe sicuramente titolare, cosa che ad esempio Juventus e Inter non possono garantirgli. E, considerando che l’anno prossimo c’è l’Europeo, il calciatore potrebbe considerare tale circostanza. Sa che per conquistare la convocazione deve giocare con continuità.

Per quanto riguarda il prezzo del cartellino, il Milan deve fare delle cessioni per poterselo permettere. Il Corriere dello Sport spiega che parte del denaro dell’operazione arriverà dal risparmio sugli ingaggi di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, che lasceranno il club alla scadenza del contratto.

Il secondo passo sarà la cessione di Lucas Paquetà, valutato 30 milioni. L’ex Flamengo ha deluso in questa stagione e il la società rossonera pensa a venderlo per avere le risorse da destinare al colpo Tonali. Non sarà facile trovare un club disposto a offrire quella cifra per il brasiliano, ma forse a 25 qualcuno potrebbe arrivarci.

