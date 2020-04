Brescia, Cellino: “Patto con Tonali. Milan? Non so di chi sia”

Massimo Cellino sembra escludere un trasferimento di Sandro Tonali al Milan e lancia una frecciata al club rossonero. Juventus e Inter sembrano destinazioni più credibili.

Sandro Tonali sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Tutte le big della Serie A sono sulle sue tracce e il Brescia spera che si scateni un’asta.

Il centrocampista classe 2000 è pronto per approdare in una squadra maggiormente ambiziosa. La sua prima stagione nel massimo campionato italiano è stata positiva, fino a prima dello stop causa coronavirus. Normale che abbia il desiderio di mettersi alla prova in una realtà più importante, pur essendo grato al suo attuale club.

Calciomercato Milan, Cellino sul futuro di Tonali

Massimo Cellino in un’intervista a Tuttosport ha ammesso che lascerà partire il giocatore, anche se gli piacerebbe che rimanesse: «Il mio sogno sarebbe tenerlo, Tonali. Sarei disposto a fare i salti mortali. Ma ho un patto con Sandro, che è un ragazzo d’oro. Lui sa che quando mi chiederà di andare via, io lo lascerò partire».

Il patron del Brescia non indica alcun prezzo del cartellino, che comunque non sarà inferiore ai 35 milioni di euro: «Non ne farò una questione di prezzo, l’importante è che Tonali scelga con il cuore. E sia solo lui a decidere».

A Cellino viene chiesto se la scelta di cuore di Tonali possa essere il Milan. Questa la sua replica: «Ma di chi è il Milan? Una volta c’erano Berlusconi e Galliani, maestri a cui mi sono ispirato. Comunque non sono sicuro che Tonali tifasse Milan, per certo so che adorava Gattuso».

Il presidente del Brescia viene interpellato sulla squadra nella quale vedrebbe bene il giovane calciatore. «Per Nainggolan, ai tempi del Cagliari, ho rinunciato ai soldi della Juventus perché ero convinto che Radja avesse bisogno del calore di Roma e ho avuto ragione. Tonali è un ragazzo più freddo, del nord. Però dentro è un sentimentale. Ecco perché, siccome sono romantico, mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli. Però difficilmente succederà. Io preferirei che restasse comunque in Italia».

Napoli e Roma destinazioni difficili, dunque rimangono Inter e Juventus. Cellino commenta: «La Juventus è cresciuta molto con Agnelli e Paratici. Nell’Inter c’è un proprietario straniero e non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo. Però hanno Marotta, un dirigente top per il quale nutro un grande rispetto. Vedremo… Dipenderà da Tonali, sarà lui a scegliere. Ma spero che resti in Italia e che giochi. Deve diventare un Iniesta».

