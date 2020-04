Theo Hernandez ha conquistato il Milan: ora punta la Francia

Theo Hernandez si è preso il Milan e vuole anche la maglia della Francia. Nel 2021 ci sarà l’Europeo e il suo obiettivo è conquistare la convocazione del CT Didier Deschamps.

Theo Hernandez ha pienamente convinto nella sua prima stagione al Milan. Al netto di qualche errore in fase difensiva, ha mostrato di avere il potenziale per diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo.

Il blitz di Paolo Maldini a Ibiza nell’estate scorsa fu decisivo per convincere il giocatore, che oggi rappresenta una delle poche certezze della squadra. Pagato 20 milioni di euro, oggi il suo valore è almeno raddoppiato. Ma il prezzo ora è irrilevante, dato che il club rossonero non ha intenzione di cederlo e punta su di lui per il futuro.

Theo Hernandez vuole prendersi anche la Francia

Il talento francese è riuscito a farsi amare praticamente subito dai tifosi del Milan. Le sue sgroppate in fase offensiva hanno esaltato il pubblico rossonero. Inoltre, si è dimostrato particolarmente prolifico in termini di gol: ben 6 realizzati nelle 25 presenze stagionali.

Theo Hernandez ha conquistato il Diavolo e ora nel mirino ha la Francia. Vuole prendersi anche la maglia della nazionale, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport. L’anno prossimo ci saranno gli Europei e lui ambisce a una convocazione. Se il suo rendimento continuerà a migliorare, una chiamata da Didier Deschamps arriverà.

Il Milan ha tra le mani uno dei potenziali top player del futuro e se lo vuole tenere stretto. In casa Real Madrid c’è già qualche rimpianto per aver perso il controllo sul cartellino del fratello di Lucas Hernandez. Ma ormai è tardi, l’affare lo ha fatto il club rossonero.

Theo migliorando nella fase difensiva può alzare ulteriormente il livello delle sue prestazioni. Lui stesso ha ammesso che è quello l’aspetto nel quale deve progredire per diventare un terzino più completo. Non ha ancora 23 anni e possiede i margini per fare quell’ulteriore step.

