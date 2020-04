Tutti pazzi per Sontje Hansen: anche il Milan in corsa

Sontje Hansen, attaccante classe 2002 in forza all’Ajax, è tra i giovani talenti che il Milan valuta in vista della prossima campagna acquisti. Ma la concorrenza non manca.

Il prossimo calciomercato del Milan dovrebbe prevedere l’acquisto di alcuni giovani talenti ai quali aggiungere giocatori di esperienza. Tra i profili di bassa età che piacciono c’è anche Sontje Hansen.

L’attaccante olandese è un classe 2002 e milita nell’Ajax. Il suo contratto scade a giugno 2021 e, senza rinnovo, il club di Amsterdam sarà costretto a cederlo nella prossima finestra di mercato. Ci sono molte squadre interessate al ragazzo.

Il tabloid britannico The Guardian rivela che il Milan è tra quelle in corsa per assicurarsi Hansen. Ma la concorrenza è numerosa e agguerrita. Bisogna battere società come Manchester City, Juventus, Inter, Lipsia e altre ancora. Il talento olandese fa gola a molte.

Si parla di un prezzo da circa 6 milioni di sterline, sicuramente una ghiotta occasione che i club interessati stanno valutando. Hansen sa giocare sia da esterno offensivo che da centravanti, sembra avere il potenziale per affermarsi ad ottimi livelli.

Ha vinto il Golden Boot ai Mondiali Under 17 dell’anno scorso in Brasile. Lui segnò 6 gol nella competizione che l’Olanda chiuse al quarto posto. L’Ajax proverà a fargli rinnovare il contratto, ma non sarà facile. Sono in arrivo offerte che possono spingere il calciatore a lasciare Amsterdam.