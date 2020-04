Albertini: “Champions 1994 indimenticabile. Rigiocherei una finale”

Demetrio Albertini ha ricordato alcuni momenti importanti della sua carriera al Milan. Tante gioie e anche qualche delusione nei molti anni in rossonero.

Innanzitutto l’ex centrocampista ha raccontato il suo trasferimento al Milan: “Avevo 10 anni, sono andato a fare un torneo a Prato, me lo ricorderò sempre. Abbiamo incontrato sia il Torino sia la Roma ed abbiamo vinto il torneo. È stata la mia prima partita veramente con la maglia del Milan, poi invece, la prima volta che sono stato ufficialmente trasferito dalla Primavera, e dalle giovanili, alla Prima Squadra, è stato nel 1988-89. Periodo estivo, quando c’erano le Olimpiadi, mancavano alcuni giocatori ed io avevo appena compiuto 17 anni. In quel momento lì arrivò Arrigo Sacchi e con l’aiuto di Fabio Capello, che era il coordinatore, mi hanno portato in Prima Squadra”.

Albertini successivamente ha indicato la partita per lui indimenticabile: “Quelle che non cancellerò mai sono tantissime, però due soprattutto: la finale di Champions League del 1994 contro il Barcellona e poi la mia partita d’addio, perché è stata un po’ la sintesi di quello che posso aver costruito nei rapporti umani con i miei compagni di squadra. Quindi non solo le vittorie, ma tutto quello che abbiamo costruito, dove tutti hanno voluto essere presenti: una festa non solo mia, ma di tutta quella generazione”.

Non manca il match da dimenticare. Demetrio non ha dubbi nell’indicarlo: “Quello che vorrei dimenticare, o che vorrei rigiocare, è la finale di Champions League contro l’Olympique Marsiglia, forse perché ero l’unico in campo che non aveva ancora realmente alzato la coppa avendola giocata. Ero sì con la squadra nel 1989 e nel 1990, ma non giocando titolare. Quindi sfuggire a quest’idea di non avere la mia foto con la Champions mi è dispiaciuto tanto”.

L’ex giocatore ha rivelato anche un retroscena interessante su George Weah: “Voi tutti sapete di George Weah, che ad un certo momento il suo saluto era diventato ‘Ciao a tutti, belli e brutti’, ed è stata un po’ una sfida mia nei suoi confronti che gli ho detto, mentre Carlo Pellegatti lo stava intervistando, ed a quel punto lì gli ho detto ‘Voglio vedere se riesci a dirlo’, perché lo dicevamo sempre nello spogliatoio. Era una cosa che gli avevo suggerito ed è diventata sua e sono contento che assolutamente è diventato un suo saluto. Alla fine tante volte George, grandissimo campione e grandissimo personaggio, ha legato anche a questo tipo di saluto la sua permanenza al Milan”.

Albertini indica il compagno e l’avversario più forti incontrati nel corso della sua lunga carriera: “Ce ne sono tanti, però dico Marco Van Basten, perché sarebbe attuale ancora adesso. Quello più forte che ho incontrato è stato sicuramente il ‘Fenomeno’, altra generazione di un altro pianeta, anche se quello che mi ha messo più in difficoltà è stato Zinedine Zidane, perché giocando dietro, alle sue spalle, non riuscivo mai a prenderlo”.

Ha spiegato anche il tipo di reazione che aveva quando veniva a conoscenza del fatto che sarebbe finito in panchina: “Mi sono sempre incazzato veramente, sinceramente. È normale che l’allenatore cerchi di fare il bene della squadra, o pensa di fare il bene della squadra, e quello è accettabile. Però io in tutti gli anni ho sempre cercato di gestire i miei rapporti, anche quelli più burrascosi, all’interno dello spogliatoio, o all’interno della società. Perché non nascondo che ci sono stati. È giusto però, che, in alcuni casi, uno si faccia anche sentire…”.

Quale foto da postare su Instagram? Ecco la sua risposta: “Quando piango nel giro di campo del mio addio perché lì ci sono tutti i miei compagni con i quali ho condiviso la mia carriera, tutte le emozioni di poter lasciare quello stadio davanti la tua gente, che ti ha osannato tantissimo, tutti i dirigenti che hanno voluto essere presenti, dal Presidente Silvio Berlusconi, ad Adriano Galliani, e tutti gli altri. Poi perché ho avuto anche di fronte, in quella partita, un avversario leale, che è stato il Barcellona, e quelle lacrime dopo la partita racchiudono tutte le emozioni di cosa ho vissuto con la maglia del Milan”.

I compagni di squadra per una partita di calcetto scelti da Albertini: “In porta metterei Angelo Peruzzi, in difesa metterei Paolo Maldini e Franco Baresi, davanti metterei Ronaldo e Roberto Baggio”.