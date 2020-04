Briasco: “Milan? Sarebbe bello. Ecco le mie caratteristiche”

Norberto Briasco ha commentato le news di calciomercato che lo danno nel mirino del Milan. Il talento dell’Huracan sarebbe lieto di vestire la maglia rossonera.

Norberto Briasco è uno degli attaccanti accostati al Milan negli ultimi giorni. Il nazionale armeno, nato però a Buenos Aires, è un classe 1996 e milita in Argentina nell’Huracan.

Il capo-scout Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori hanno visionato diversi giocatori nei mesi scorsi, anche in Sud America. Uno o due rinforzi potrebbero arrivare proprio da lì nella prossima sessione del calciomercato, quando sarà interessante vedere che tipo di approccio avrà il club rossonero.

Calciomercato Milan, Briasco lancia un messaggio

Intanto Briasco ai microfoni di Tuttomercatoweb ha commentato le voci che lo associano al Milan: «Sarebbe bello. Sono contento che se ne parli, vedremo. Mi piacerebbe giocare in Europa. Il Milan è un club importante, dove hanno giocato grandi calciatori tra cui Ibra che avere come compagno di squadra sarebbe bellissimo. Ma intanto penso all’Huracan. E tengo i piedi per terra».

Il talento dell’Huracan viene interpellato anche su quale sia la squadra della Serie A che preferisce. Questa la risposta: «Per la storia il Milan. Ma anche Inter e Juventus. Guardo molto anche il calcio inglese».

Infine Briasco ha replicato in merito a quelle che sono le sue caratteristiche, per far capire che tipo di giocatore è: «Sono veloce nell’uno contro uno. Caratteristiche che si addicono anche al calcio inglese, un altro campionato in cui, come detto, mi piacerebbe giocare. Ma sarebbe bello arrivare in Serie A. Intanto però, tengo i piedi per terra…».