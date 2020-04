Svolta Thiago Silva: il Psg cambia idea

Thiago Silva è finito nel mirino del Milan. I tifosi sognano un clamoroso ritorno ma dalla Francia arriva la svolta, targata Leonardo.

Thiago Silva è tra i protagonisti degli ultimi rumors di calciomercato attorno al Milan. Il centrale brasiliano, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, desidera continuare a giocare nel calcio che conta per preparare al meglio i prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar.

Il futuro del 35enne resta ancora da scrivere ma potrebbe essere arrivato ad un svolta. ‘Le10Sport’ sostiene, infatti, che il Psg avrebbe cambiato idea in merito alla permanenza di Thiago Silva in rosa.

Al brasiliano sarebbe così stato proposto il prolungamento del contratto. Leonardo è dunque pronto ad accontentare il connazionale che non ha mai nascosto la volontà di proseguire sotto la Torre Eiffel.

Sembra allontanarsi definitivamente il sogno Thiago Silva, destinato a vestire ancora la maglia del Psg.

