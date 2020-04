Krunic: “Sogno un gol importante per riportare il Milan in Europa”

Rade Krunic spera che il Milan possa tornare a giocare in Europa e auspica di poter dare il proprio contributo. Il centrocampista bosniaco non nasconde le sue ambizioni per il futuro.

Rade Krunic oggi è intervenuto a Sky Sport per spiegare come sta vivendo questo periodo di stop forzato a causa del coronavirus. Il centrocampista del Milan ha sfruttato queste settimane per riprendersi da un infortunio.

Queste le dichiarazioni del giocatore bosniaco, approdato in rossonero dall’Empoli nell’estate 2019: «Sto passando questo periodo come tutti, a casa. Mi sono allenato tanto, ho anche imparato a cucinare. Ho fatto le cose che faccio di solito, ho visto serie TV, film, ho giocato alla PlayStation. Spero che il 4 maggio possiamo tornare ad allenarci e spero di tornare a giocare presto».

Krunic sogna il suo primo gol con la maglia rossonera e spera che il club riesca a tornare in Europa: «Prima di tutto viene la salute delle persone, poi spero di fare un gol importante che permetta al Milan di giocare in Europa il prossimo anno. Dobbiamo avere ambizioni importanti e dare tutti il massimo. Ibrahimovic e Rebic? Zlatan sanno tutti che campione è. Anche Ante ha fatto vedere a tutti cos’è capace di fare, un grandissimo giocatore».

