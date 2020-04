Inserimento del PSG su Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan protagonista di una grande stagione. Leonardo cerca un sostituto di Layvin Kurzawa e valuta anche Alex Telles.

Theo Hernandez è la grande rivelazione del Milan nella stagione 2019/2020. Il suo rendimento ha impressionato tutti e l’investimento da 20 milioni di euro si è dimostrato decisamente azzeccato.

Il terzino sinistro arrivato dal Real Madrid ora vale almeno il doppio e ci sono società estere che lo hanno messo nel mirino. Da via Aldo Rossi non è trapelata alcuna intenzione di cederlo, ma è probabile che alcune offerte arriveranno.

Calciomercato Milan, PSG su Theo Hernandez

Secondo quanto rivelato da Le10Sport.com, il Paris Saint-Germain è tra i club interessati a Theo Hernandez. Oltre a Ismael Bennacer, al direttore sportivo Leonardo piace anche il numero 19 del Milan.

Il PSG perderà Layvin Kurzawa, che è in scadenza di contratto a giugno e non dovrebbe rinnovare. Di conseguenza, ci sarà bisogno di acquistare un nuovo laterale mancino. L’ex Real Madrid è un profilo che piace molto, ma non è l’unico. Un altro nome è Alex Telles, che oggi milita nel Porto e che in passato ha vestito anche la maglia dell’Inter.

Appena la prossima sessione del calciomercato si aprirà, Leonardo andrà all’assalto di un nuovo terzino sinistro. Theo Hernandez e Telles sono i preferiti. Il gioiello del Milan è di nazionalità francese, ma ha praticamente sempre giocato in Spagna prima di approdare in Italia.

Difficilmente il club rossonero ascolterà proposte per vendere un giocatore così importante. Non sarebbe un bel segnale questa cessione. Da via Aldo Rossi non è emersa alcuna volontà di trattare l’addio del giocatore, però le offerte non mancheranno comunque.

