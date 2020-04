Sky – Milan, ecco quando Ibrahimovic rientrerà dalla Svezia

Zlatan Ibrahimovic chiede garanzie sulla ripresa degli allenamenti in Italia, solo successivamente farà ritorno a Milano. Oggi ancora in Svezia e attende notizie.

Zlatan Ibrahimovic deve ancora fare ritorno a Milano. È rimasto in Svezia, dove è rientrato dopo che nel nostro Paese è sorta l’emergenza coronavirus.

Attualmente si sta allenando con l’Hammarby in patria, dove le misure adottate sono meno stringenti e consentono l’attività fisica. Ma è probabile che dal 4 maggio anche in Italia le squadre possano tornare ad allenarsi. Il Milan ha comunicato ai propri giocatori all’estero di tornare entro giovedì.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, Ibrahimovic vuole garanzie sulla ripresa degli allenamenti per poi fare ritorno a Milano. Il campione svedese, il cui futuro in rossonero rimane in bilico, attende notizie maggiormente certe dall’Italia. Non vuole rischiare di rientrare per poi rimanere bloccato e non potersi allenare.

LEGGI ANCHE -> GORDON SINGER HA INCONTRATO MARCELINO