UEFA – “Illustrate ipotesi calendario”, il comunicato ufficiale

La politica del calcio lavora per pianificare il ritorno in campo nel più breve tempo possibile. Ecco il comunicato della UEFA di oggi

Il mondo del calcio è a lavoro per provare a tornare in campo il prima possibile. In Italia – in attesa del via libera da parte del Governo – le squadre di Serie A si stanno organizzando per rispettare il protocollo.

Nel frattempo la Uefa, riunitasi in videoconferenza con le 55 federazioni affiliate, ha ribadito la volontà di portare a termine le competizioni:

“Sono state illustrate varie ipotesi di calendario per le competizioni per club e per nazionali – si legge in una nota apparsa sul sito ufficiale – Nonostante le più vive raccomandazioni a concludere i campionati e le coppe nazionali, alcuni casi specifici saranno valutati appena saranno pronte le linee guida per la partecipazione alle competizioni europee in caso di annullamento di un campionato.

Tutte le decisioni nei suddetti ambiti saranno annunciate giovedì dopo il meeting del Comitato Esecutivo UEFA”.

