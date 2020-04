Caccia al terzino destro: ultima idea da Manchester

Il Milan è chiamato ad acquistare un terzino destro vista la stagione di Andrea Conti e Davide Calabria. L’ultima idea porta a Manchester.

Continua la caccia al terzino destro in casa Milan. Andrea Conti e Davide Calabria non hanno convinto e uno dei primi reparti ad essere rafforzato in estate sarà proprio quello della corsia di destra. La speranza è di trovare un nuovo Theo Hernandez così da aver una coppia perfetta di terzini.

I nomi accostati in questi giorni al club rossonero sono davvero parecchi. Si cerca l’occasione giusta, che potrebbe arrivare dagli esuberi dei top club. Guardando in Premier League, giunge voce dall’Inghilterra che il Manchester United sia pronto a liberarsi di Diogo Dalot.

Il portoghese classe 1999, in cui credeva molto Mourinho, è finito ai margini del progetto dei Red Devils e a fine stagione l’addio sembra quasi certo.

Un profilo che sembra sposarsi perfettamente con il progetto che hanno in mente Elliott e Gazidis. Il giocatore per caratteristiche è stato accostato a Dani Alves e al connazionale Cancelo, ottimo dunque in fase di spinta, meno in quella di contenimento.

