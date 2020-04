Chi è Edwin Cardona, il fantasista che si offre al Milan

Scopriamo Edwin Cardona, trequartista nato a Medellin che si è proposto al Milan nelle scorse ore. Oggi gioca in Messico nel Club Tijuana, ma sogna l’Italia.

Edwin Cardona sogna di vestire la maglia del Milan. Lo ha detto lui stesso in un’intervista concessa a ESPN: «Sogno di giocare nel Milan un giorno. Ci andrei per gli stessi soldi o anche meno di quelli che prendo oggi a Tijuana».

Mai prima di queste dichiarazioni era stato accostato al club rossonero, dal quale non è trapelato alcun interesse nell’eventuale acquisizione del giocatore colombiano. Il fantasista classe 1992 oggi milita nel Club Tijuana, dove è approdato a gennaio firmando un contratto annuale.

Calciomercato Milan, carriera e caratteristiche di Edwin Cardona

Cardona è nato l’8 dicembre 1992 in Colombia nella città di Medellin, famosa in passato soprattutto per Pablo Escobar e il narcotraffico. Edwin era uno dei tanti ragazzi sudamericani che sognava di riuscire a giocare a calcio a buoni livelli. Era di famiglia povera e ambiva un riscatto sociale grazie allo sport.

Dopo la trafila nel settore giovanile, nel 2009 ha esordito con la prima squadra del Atletico Nacional. Nel gennaio 2012 è stato ceduto in prestito all’Independiente Santa Fe e un anno dopo allo Junior FC. Fa rientro a Medellin e nel 2014 riesce a conquistare la chiamata della Colombia, con la quale esordisce a ottobre nella vittoria per 3-0 contro El Salvador.

Dopo le buone prestazioni in patria, il trequartista colombiano accetta il trasferimento in Messico. Nel gennaio 2015 è il Monterrey ad assicurarselo pagando circa 4 milioni di euro il cartellino all’Atletico Nacional. Lascia la squadra della sua città natale dopo 77 partite, 21 gol, 7 assist e un titolo nazionale.

Rimane nel club messicano per tre anni, collezionando 33 gol e 13 assist in 90 presenze. Nel luglio 2017 passa in prestito al Boca Juniors, dove rimane un anno e mezzo (9 reti e 4 assist in 40 partite) prima di un altro prestito. Stavolta al CF Pachuca, dove resta per un anno prima di accasarsi gratuitamente al Club Tijuana.

Cardena ha preso parte a tre Copa America con la Colombia. Un totale di 37 presenze, 5 gol e 5 assist con la maglia della nazionale tra l’ottobre 2014 e il giugno 2019. Nel 2017 è stato squalificato per 5 partite dopo un gesto razzista verso i giocatori della Corea del Sud durante una partita amichevole.

Il fantasista di Medellin è un giocatore molto dotato tecnicamente e ben strutturato a livello fisico. Possiede un tiro molto potente e preciso, per questo è stato soprannominato ‘Crackdona‘. Non è particolarmente veloce, ma è abile negli inserimenti e nella lettura delle situazioni di gioco. Si è offerto al Milan, vedremo se otterrà una risposta.