Falk (BILD): “Rangnick al Milan? Ecco la verità”

Ralf Rangnick e il Milan non hanno ancora un accordo. È quello che afferma su Twitter il giornalista tedesco Christian Falk, che spiega la situazione oggi.

Ralf Rangnick arriverà al Milan oppure no? Lo scenario non è chiaro, anche se alcune fonti danno per certo il suo approdo in rossonero e descrivono già le probabili strategie per il calciomercato.

Christian Falk, giornalista del quotidiano tedesco BILD, su Twitter ha risposto così a chi gli ha chiesto dell’argomento: «Ci sono ancora discussioni, ma nessuna decisione ancora. Sono ancora in contatto. Non si può sapere cosa succederà. Forse trovano una soluzione. Ma Rangnick ha esigenze molto grandi».

Falk spiega che Milan e Rangnick stanno ancora trattando, non c’è un accordo tra le parti. Difficile dire che sviluppi ci saranno, se l’attuale Head of Sport and Development Soccer della Red Bull si trasferirà in Italia oppure no. Il club rossonero tramite Ivan Gazidis sta provando a convincere il dirigente tedesco, che chiede garanzie importanti e vuole essere accontentato.

