Coppia tutta italiana: ecco il partner di Romagnoli

Il Milan è alla ricerca di un centrale da affiancare ad Alessio Romagnoli: potrebbe tornare di moda il nome di Daniele Rugani, in uscita dalla Juventus

Daniele Rugani, suo malgrado, è stato tra i protagonisti del calcio durante l’emergenza coronavirus. Il difensore della Juventus è stato tra i primi contagiati ma ha fatto parlare di se soprattutto per le esternazioni della fidanzata, che di certo non hanno fatto felice i bianconeri.

La vicenda allontana ancora di più Rugani dal mondo Juve e alla riapertura del prossimo calciomercato una separazione sembra davvero inevitabile.

Ma è soprattutto in campo che il giocatore non ha convinto: nonostante l’infortunio di Giorgi Chiellini, il centrale italiano non è riuscito a trovare spazio. L’arrivo di de Ligt e Demiral ha ovviamente complicato il tutto e le partite giocate sono state solamente sette.

Rugani in estate può davvero cambiare maglia per sperare in una convocazione ai prossimi Europei e il Milan potrebbe rappresentare un’ottima destinazione.

Giocherebbe al fianco di Romagnoli, componendo quella coppia che per molti rappresentava quella del futuro della Nazionale.

Rugani è ancora molto giovane – è solo un classe 1994 – e ritrovando continuità potrebbe finalmente fare il salto di qualità tanto atteso.

Sull’ex Empoli attenzione a Napoli e Roma, che in passate avevano provato a strapparlo alla Juventus.

