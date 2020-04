FourFourTwo – 25 campioni in 25 anni: presenti sei ex milanisti

La rivista di calcio internazionale ha voluto pubblicare la Top 25 dei migliori giocatori visti dal 1995 ad oggi. Molti rossoneri presenti.

La rivista di calcio internazionale FourFourTwo ha approfittato della sosta dei vari campionati per pubblicare una speciale e gloriosa Top 25.

Si tratta della lista dei migliori 25 calciatori a livello mondiale visti negli ultimi 25 anni. Dunque dal 1995 ad oggi. Un gruppo di campioni indimenticabili, tra cui spiccano diversi vecchi conoscenti di casa Milan.

Sono infatti ben sei i giocatori passati in maglia rossonera presenti nella suddetta classifica. Al 4° posto troviamo Ronaldo ‘il Fenomeno’, che ha militato nel Milan per un anno e mezzo tra il 2007 ed il 2008.

A seguire Ronaldinho, noto a tutti per le prodezze al Barcellona ma anche ex rossonero. Passaggio dalle parti di San Siro per lui fra il 2008 ed il 2011.

Al nono posto il capitano Paolo Maldini, vera e propria bandiera del Milan e considerato tra i difensori più importanti della storia del calcio. Decimo piazzamento per Roberto Baggio, campione d’Italia con i rossoneri nel 1996.

Segue poi Rivaldo, non troppo indimenticabile nella sua avventura breve al Milan (2002-2003) e al quattordicesimo posto troviamo Ricardo Kakà, uno che invece a San Siro ha lasciato il segno, vincendo anche il Pallone d’oro durante l’esperienza al Milan.

Ecco la classifica completa di FourFourTwo:

1° – Lionel Messi

2° – Cristiano Ronaldo

3° – Zinedine Zidane

4° – Luiz Nazario Ronaldo

5° – Ronaldinho

6° – Thierry Henry

7° – Xavi

8° – Iniesta

9° – Paolo Maldini

10° – Roberto Baggio

11° – Rivaldo

12° – Fabio Cannavaro

13° – Ryan Giggs

14° – Ricardo Kakà

15° – Wayne Rooney

16° – Luis Figo

17° – Gabriel Omar Batistuta

18° – Eric Cantona

19° – Luka Modric

20° – Sergio Busquets

21° – Raul

22° – Paul Scholes

23° – Romario

24° – Sergio Ramos

25° – Gigi Buffon

