Milan, primi contatti sul taglio degli ingaggi: il punto

Ivan Gazidis ha iniziato a parlare con alcuni giocatori del Milan del taglio degli stipendi per questo periodo. Non c’è ancora una proposta concreta pronta.

Sono ancora pochi in Serie A i club che hanno già trovato un accordo con i propri giocatori per il taglio degli ingaggi. La Juventus è stata la prima a raggiungere un’intesa, seguita poi da Roma e Parma.

Per quanto riguarda il Milan, da qualche giorno sono iniziati i contatti tra la società e i calciatori con gli stipendi più alti per preannunciare la volontà di effettuare dei tagli. A riportarlo è Sky Sport, che aggiunge che per il momento non c’è una proposta concreta.

La dirigenza del Milan ha dato solamente appuntamento telefonico ai senatori della squadra per trovare una soluzione rapida ad inizio della prossima settimana. Le trattative tra i giocatori e il club inizieranno da lunedì. L’auspicio è quello di raggiungere un accordo in fretta e senza problemi. In un periodo come questo è necessario utilizzare il buon senso e venirsi incontro.

LEGGI ANCHE -> MODRIC ERA VICINISSIMO AL MILAN: IL RETROSCENA