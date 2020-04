Bivio Baselli: non c’è solo il Milan

Daniele Baselli potrebbe cambiare aria al termine della stagione: il giocatore del Torino è da tempo nel mirino del Milan. Ecco cosa può succedere.

Daniele Baselli questa estate si troverà di fronte ad un bivio: legarsi a vita al Torino o lasciare per intraprendere una nuova avventura.

Il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 ma i granata sono intenzionati a mettere in atto una vera e propria rivoluzione: il centrocampista in queste settimane sarà chiamato a scegliere, con il Torino che pare ben disposto a proseguire l’avventura insieme.

Se sarà addio le possibili destinazioni del classe 1992 – come riporta ‘Tuttosport’ – sono due: Milan e Fiorentina non hanno mai perso interesse per il giocatore e il suo nome continua ad essere sui taccuini delle due squadre.

La pista rossonera va seguita con maggiore attenzione visto che in casa del Diavolo c’è un calciatore che piace parecchio al Torino. I Granata sono, infatti, da tempo sulle tracce di Pobega, giovane stellina del Milan, messosi in luce in Serie B con il Pordenone.

Al momento il club rossonero, però, non sembra intenzionato a privarsi del proprio giovane.

LEGGI ANCHE: BONAVENTURA-DE PAUL INSIEME