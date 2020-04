Marino: “De Paul e Bonaventura insieme, che spettacolo”

Marino sogna di vedere giocare insieme Jack Bonaventura, in scadenza col Milan, e Rodrigo de Paul, ovviamente all’Udinese: le sue parole

Il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della possibilità di vedere in bianconero Jack Bonaventura. Il centrocampista italiano – salvo clamorosi colpi di scena – non rinnoverà il contratto con il Milan ed è libero di trovare un accordo con una nuova squadra.

La pista friulana per l’ex Atalanta non sembra molto percorribile ma mai dire mai: “E appunto un sogno – ammette Marino – Mi creda, per me Jack, che ho avuto a Bergamo, è un figlioccio. Sarebbe bellissimo, ma non è semplice. Anche se è scadenza di contratto costa caro. Pensi se giocassero insieme lui e De Paul. Uno spettacolo”.

Tra i giocatori dell’Udinese accostati al Milan c’è anche Musso: “Potrebbe restare un altro anno per completare il processo di crescita – prosegue Marino – Ha un costo alto. Poi, comunque, siamo orientati a tenere un’intelaiatura di un certo livello”.

