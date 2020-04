Futuro Donnarumma – Priorità al Milan

Gigio Donnarumma ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Il portiere classe 1999 piace a tante big del calcio europeo ma la sua priorità è il Milan

Futuro tutto da scrivere per Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e le big del calcio europeo fiutano l’affare. Il nome dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia è sul taccuino di tutti ma le squadre che hanno mostrato maggiore interesse sono Chelsea, Real Madrid, Psg e Juventus.

E’ difficile capire quale maglia indosserà Donnarumma ma appare chiaro che se non dovesse arrivare il rinnovo a breve, una cessione in estate sarà inevitabile.

Mino Raiola, suo agente, giocherà un ruolo chiave nella trattativa ma come accaduto in passato conterà soprattutto il volere di Gigio, che ad oggi non è cambiato. Il portierone – come riporta ‘Sky Sport’ – dà priorità al Milan.

Milano è la sua città e il rosso e il nero sono i suoi colori del cuore. Occorre un sacrificio da parte di tutti ma un accordo può essere trovato.