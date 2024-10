Perugia-Milan Futuro in diretta, risultato in tempo reale: Zeroli raddoppia, che gol!

Milan Futuro in campo fra poco a Perugia per la giornata di Lega Pro: aggiornamenti in tempo reale, la cronaca e le pagelle della partita

Niente prima squadra in questo week-end a causa del rinvio del match col Bologna, in campo però c’è il Milan Futuro. I giovani rossoneri vanno a Perugia alla ricerca di una vittoria per scacciare la crisi. Calcio d’inizio alle ore 12:30. Assente Francesco Camarda, che è insieme al gruppo di Paulo Fonseca a Milanello per preparare il match col Napoli di martedì.

Un buon inizio di gara per il Milan Futuro che poco prima del 20′ trova anche il gol del vantaggio: la rete è di Alesi, che sfrutta la decisiva deviazione della barriera per sbloccare il risultato su calcio di punizione. Il Perugia resta in partita con una buona reazione, ma i giovani rossoneri trovano il raddoppio alla mezz’ora di gioco: è una perla di Kevin Zeroli, che segna addirittura in rovesciata dopo la respinta del portiere avversario. Un gol bellissimo del capitano rossonero, il primo per lui nel calcio professionistico. Il Milan Futuro gestisce bene il resto del primo tempo, con grande qualità e con il giusto atteggiamento. Il Perugia è pericoloso solo in un’occasione per Raveyre si fa trovare pronto per la respinta.

Le pagelle di Perugia-Milan Futuro

RAVEYRE 6,5

MAGNI 6

ZUKIC 6

COUBIS 6

BARTESAGHI 6,5

ZEROLI 7

MALASPINA 6,5

ALESI 7

LIBERALI 6,5

FALL 6,5

LONGO 6

Perugia-Milan Futuro, il tabellino

Perugia (4-3-1-2): Gemello, Mezzoni, Angella, Giraudo; Giunti, Bartolomei, Torrasi; Di Maggio; Seghetti, Montevago. All. Alessandro Formisano.

Milan Futuro (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Zukic, Coubis, Bartesaghi; Zeroli, Malaspina; Alesi, Liberali, Fall; Longo. All.: Daniele Bonera