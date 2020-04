Milan, Kaka: “Amore a prima vista. Ancelotti un leader”

Ricardo Kaka torna sull’esordio con la maglia del Milan. Il brasiliano ripercorre la stagione 2003-2004, che portò la squadra alla vittoria dello scudetto

Nel corso di una diretta Instagram sulla pagina Facebook ufficiale del Milan, ha parlato Ricardo Kaka. Il brasiliano, intervenuto insieme a Carlo Ancelotti, è tornato sull’esordio in maglia rossonera, nella stagione 2003-2004, che portò allo scudetto:

“Derby? Quando giochi il primo non capisci bene cosa significhi veramente per un milanista. L’emozione è davvero speciale. Gol? Per me l erano dei bonus durante una partita, per me era più importante fare assist ed essere partecipe della partita”.

Amore a prima vista: “E’ stata una cosa autentica con i tifosi – prosegue Kaka – Quando un sentimento è naturale si vede, è ovvio che i risultati hanno aiutato ma i tifosi mi hanno sempre capito, posso dirlo che è stato un amore a prima vista”

Il miglior tecnico: “Ancelotti è stato il mister che mi ha fatto ottenere il miglior risultato. Ha la capacità di far rendere in pieno i propri calciatori e non sto parlando solo di me. Il mister è un vero leader, ha la sensibilità nel dire le cose giuste al momento giusto. Sa gestire le persone, oltre alle grandi capacità di allenatore”.

LEGGI ANCHE: LA SCELTA DI DONNARUMMA