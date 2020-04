Saelemaekers: “Milan top club, orgoglioso di farne parte”

Alexis Saelemaekers ribadisce la sua felicità nell’indossare la maglia del Milan, che spera di continuare a vestire in futuro per togliersi soddisfazioni.

Alexis Saelemaekers sul suo profilo ufficiale Instagram si è concesso alle domande dei propri follower. Inevitabili alcuni quesiti riguardanti il Milan, dove è approdato in prestito dall’Anderlecht nel calciomercato di gennaio 2020.

Sei tornato in Italia?

«Sì».

Perché hai scelto l’AC Milan?

«Perché per me è uno dei più grandi club del mondo. Sono fiero di far parte della squadra».

Ti piace il soprannome Salamandra?

«Sì, è divertente».

Perché hai scelto il numero 56?

«Perché è quello che mi è stato dato».

Che emozione hai provato al tuo esordio con la maglia del Milan?

«Grande orgoglio per la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto».

Il compagno di squadra più divertente?

«Rafael Leao».

Il compagno di squadra preferito?

«Hakan Calhanoglu».

Cosa ne pensi di San Siro e dei tifosi?

«Sono incredibili».

Stai studiando l’italiano?

«Sì».