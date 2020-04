Zoe Cristofoli incanta Theo Hernandez: un gol da favola – FOTO

La bellissima Zoe Cristofoli è stata vista a cena insieme a Theo Hernandez. C’è una relazione fra i due? Guarda le foto della nota influencer.

Theo Hernandez è uno dei grandi protagonisti di questa stagione. Del Milan sì, ma anche dell’intera Serie A. Infatti parliamo di un vero e proprio crack, che ora vale almeno il doppio di quanto è stato pagato.

In questo suo primo anno in Serie A ha segnato sei gol: cinque in campionato e uno in Coppa Italia. A questi, però, ne vanno aggiunti due: Elena De Panicis e Zoe Cristofoli. I giornali di gossip infatti hanno parlato di un presunto flirt di Theo con queste due bellissime ragazze.

Sicuramente c’è stata una relazione con Elena, ex partecipante del Grande Fratello. Poi però il calciatore è stato visto a cena con Zoe, influencer e nota per la precedente relazione con Fabrizio Corona. Non c’è nulla di confermato fra i due. Ma chi è Zoe Cristofoli?

Zoe Cristofoli e la passione per i tatuaggi

Zoe ha 23 anni e ha molte passioni nella sua vita. Una è ben visibile dalle sue foto: i tatuaggi. Ne ha tantissimi per tutto il corpo. E’ una ragazza che segue la moda e ha tante collaborazioni in questo senso. Ma un’altra sua grande passione, oltre ai tatuaggi e ai vestiti, è la musica. Infatti è una DJ, come possiamo vedere da queste foto pubblicate da lei stessa su Instagram.

Una bellezza luccicante, senza alcun dubbio. Oltre all’attività su Instagram, è divenuta nota anche per le notizie di gossip. Infatti ha avuto una relazione con Fabrizio Corona, e adesso il suo nome sembra molto vicino a quello di Theo Hernandez. I due, come anticipato, sono stati visti qualche mese fa insieme a cena. Non c’è nulla di ufficiale, infatti su Instagram non ci sono foto insieme. Niente di certo insomma, ma è evidente che qualcosa è successo visto che Elena De Panicis ha poi dichiarato concluso il suo rapporto con Theo.