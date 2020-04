Sportmediaset – Milan, obiettivo Jovic per sostituire Ibrahimovic

Luka Jovic del Real Madrid piace molto al Milan, che punta su di lui per rimpiazzare Zlatan Ibrahimovic. È Ralf Rangnick, probabile futuro allenatore rossonero, a volerlo.

È Luka Jovic l’attaccante che Ralf Rangnick vorrebbe al Milan per sopperire all’addio di Zlatan Ibrahimovic. Oggi è Sportmediaset a rivelare questa notizia.

Il 22enne centravanti serbo ha faticato nella sua prima stagione al Real Madrid e se ne andrà nel prossimo calciomercato estivo. Sono buoni i rapporti tra il Milan e i Blancos, che possono aprire a un trasferimento in prestito del giocatore per ottenere una prelazione sull’eventuale cessione di Gianluigi Donnarumma.

Jovic in rossonero ritroverebbe Ante Rebic, suo compagno nell’Eintracht Francoforte. I due avevano un buon feeling in Germania e potrebbero averlo nuovamente al Milan. Rangnick conosce bene entrambi e li vorrebbe nella sua squadra del futuro.

Non dovrebbe farne parte di Ibrahimovic, il cui rinnovo di contratto appare decisamente complicato. Il 38enne svedese da Stoccolma non ha chiuso a una permanenza in rossonero, ma non si è sbilanciato. Oggi sembra difficile immaginarlo ancora al Milan. Non rimane che attendere per capire quale sarà il suo futuro. All’Hammarby, club del quale Zlatan ha il 25% delle quote, non dispiacerebbe fargli chiudere la carriera in Svezia.

