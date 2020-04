VIDEO Calciomercato Milan – Dal Portogallo il sostituto di Donnarumma

Il Milan avrebbe già individuato il sostituto di Gianluigi Donnarumma. Le big d’Europa sono sempre più sulle sue tracce e il contratto è in scadenza a giugno 2021. Per questo motivo il Diavolo sta cominciando a guardarsi intorno. Il nome nuovo, oltre ai soliti Musso e Meret, è Luis Maximiano, giovane portiere dello Sporting Lisbona. C’è già una prima idea di offerta da parte di rossoneri. Nel video possiamo dare un’occhiata alle qualità del ragazzo. Clicca qui per la news completa con tutti i dettagli.