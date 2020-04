Dida incompiuto secondo Insider: scelta inspiegabile

Nelson Dida è presente nella formazione stilata da Insider dei giocatori incompiuti: una scelta, vista la carriera del brasiliano del Milan, che fa discutere.

Il portale Insider ha presentato la Top 11 degli incompiuti, cioè quei calciatori che nel corso della loro carriera non hanno espresso in pieno il loro potenziale. Una formazione, riportata anche dal Corriere della Sera, che presenta anche tre ex Milan, Balotelli, Taarabt e Dida.

Proprio la presenza del portiere brasiliano sta facendo discutere non poco. Su Twitter il nome dell’estremo difensore, protagonista dei successi con il Milan di Carlo Ancelotti, è così finito subito in tendenza.

Dida, un Palmares da sogno

Difficile accettare un parere del genere: Dida per alcuni anni è stato considerato tra i portieri più forti al mondo e ha certamente fatto la storia del club rossoneri. I tifosi del Diavolo lo ricorderanno di più per i rigori neutralizzati il 28 maggio 2003 nella finale di Champions League contro la Juventus ma la super parata contro l’Ajax resterà tra le più belle di sempre. E di grandi voli ce ne sono davvero tanti.

Certo, forse gli anni ad altissimi livelli sarebbero potuti essere di più ma i trofei in bacheca non lasciano dubbi: con la Nazionale ha vinto una Coppa America e un Mondiale, con il Milan una Coppa Italia, uno Scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa del Mondo per club (un’altra con il Corinthians), due Champions League e due Supercoppe europee.