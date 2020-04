Lotito accusa: “Decreto illogico, voglio evitare danno irreparabile”

Claudio Lotito attacca il Governo per il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio. Il presidente della Lazio spiega il perché della sua posizione.

Claudio Lotito spinge per la ripresa del campionato. Il presidente della Lazio nel corso di queste settimane ha spinto molto per ricominciare. La sua squadra è in lotta per lo Scudetto ed è un’occasione che difficilmente ricapiterà.

Da lunedì 4 marzo partirà un nuovo Decreto che interviene anche negli allenamenti. Sarà possibile fare delle sedute individuali, ma per gli sport di squadra bisognerà aspettare il 18 maggio.

Lotito, intervenuto al TG2, si è scagliato contro questa decisione: “Un Dpcm illogico. Un giocatore di sport individuale si può allenare nei centri sportivi, invece chi pratica sport di squadra no. Quindi troveremo Immobile e Dzeko a Villa Borghese, Insigne sul lungomare. E’ assurdo. Al di là della nostra posizione in classifica, io ho sempre cercato di evitare un danno irreparabile al sistema, che è inteso come tifosi e come sistema calcio nella sua totalità“.