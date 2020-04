Bellissima e anche milanista: Giorgia, la diavolessa doc – FOTO

Giorgia Palmas è il volto femminile di Milan TV, il canale dedicato interamente ai rossoneri. Le migliori foto dell’ex Velina su Instagram

Giorgia Palmas è un volto noto in casa Milan. Da due anni infatti collabora con la TV rossonera e ha conquistato le simpatie e gli occhi dei tifosi. Rossonera sfegatata fin da bambina, ha realizzato un piccolo sogno. E adesso vuole tenerselo stretto.

Quello di Giorgia però non è un nome nuovo per gli italiani. Infatti lavora in TV da molti anni come attrice e showgirl. Negli ultimi anni è molto presente anche sulle riviste di Gossip: oggi è fidanzata con Filippo Magnini, l’ex di Federica Pellegrini, un grande del nuoto italiano.

Ma la carriera di Giorgia ha avuto tante tappe importanti. A livello personale e anche professionale, culminata oggi con la presenza fissa a Milan TV da ormai due anni. Una fortuna: per lei, milanista da sempre, e per noi, che possiamo ammirarla ogni domenica. E non solo.

Chi è Giorgia Palmas

Nata a Cagliari il 5 marzo del 1982, Giorgia ha avuto una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Nel 2000, a Londra, è arrivato al secondo posto nel concorso Miss Mondo. Questo gli ha spalancato le porte dello spettacolo. Così l’avventura come velina a Striscia la Notizia, la vittoria al noto reality L’Isola dei Famosi e infine la conduzione del programma Paperissima Sprint insieme a Vittorio Brumotti, con cui ha avuto una lunga relazione.

Nel 2018, come detto, l’inizio dell’avventura a Milan TV, dove affianca il direttore Mauro Suma e gli ospiti in Matchday. Inoltre è protagonista anche di alcuni servizi per i social, come le sue intervista ai calciatori del Milan nelle loro abitazioni. Un format di grande successo e ben realizzato. Giorgia inoltre è molto attiva sui social e in particolare su Instagram, dove pubblica foto della sua vita: da Fognini alla bellissima Sofia, sua figlia.

Giorgia milanista vera

I tifosi del Milan hanno la fortuna di poterla ammirare sul loro canale preferito. Ad ogni partita, la presenza di Giorgia nel pre e post è un piacevole rito. Tra l’altro in questi due anni si è mostrata molto preparata nel suo lavoro e con delle ottime conoscenze. Tutto questo è accompagnato da un bellezza unica nel suo genere.