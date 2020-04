Tuttosport – Milan, Donnarumma vuole restare. Il club si cautela con Onana

Milan, Gianluigi Donnarumma vuole restare e si sarebbe esposto personalmente: a ribadirlo è Tuttosport oggi in edicola. Il club, tuttavia, si starebbe cautelando con ben due alternative straniere per la porta. La prima è Andre Onana dell’Ajax.

Gianluigi Donnarumma vorrebbe restare al Milan. Come ribadisce Tuttosport oggi in edicola, malgrado tutto, l’estremo difensore milanista, in scadenza nel 2021, vorrebbe proseguire la sua avventura col Diavolo e dunque firmare il famigerato rinnovo contrattuale.

Così mentre la proprietà e Mino Raiola appaiono parecchio distanti, è stato direttamente il giocatore a uscire allo scoperto e a provare a riavvicinare le distanze. Nei giorni scorsi – riferisce il quotidiano – il classe 99 si è infatti esposto quasi in prima persona, mandando un messaggio importante attraverso il proprio entourage.

Milan, Donnarumma spinge per restare

Ora la volontà sembrerebbe chiara: restare e diventare, Alessio Romagnoli permettendo, il nuovo capitano e leader della squadra rossonera. La società ha ovviamente apprezzato la presa di posizione, seppur non ufficiale, ma sa anche che al di là delle parole servono anche e soprattutto i fatti.

E nel caso di Donnarumma i fatti portano solo e unicamente al prolungamento contrattuale. Una condizione d’obbligo per proseguire insieme serenamente, perché è chiaro che non vi siano alternative. Senza l’accordo, e con tale scenario di base, dovrà essere giocoforza cessione.

Milan, le alternative per la porta

Ed è per questo che la dirigenza si cautela. L’ultimissimo nome, a tal proposito, arriva dall’Olanda: si tratta di Andre Onana, portiere classe 96 dell’Ajax. Camerunense cresciuto nell’accademia di Samuel Eto’o, è passato per la cantera del Barcellona e ora difende la porta dei biancorossi da quattro stagioni.

E’ cresciuto a dal punto da diventare una certezza assoluta tra i pali, ma al contempo è ancora sufficientemente giovani per rientrare nel mirino dell’Ad Ivan Gazidis e di Ralf Rangnick. E parliamo di un portiere considerato in proiezione tra i più forti in assoluto.

Trattare poi con l’Ajax, si sa, è solo questione di soldi: nessuno è incedibile e serve nient’altro che la proposta giusta. Il Milan, da parte sua, ha già manifestato il suo interesse e aspetta una valutazione del club olandese per capirne la fattibilità.

Sullo sfondo, tuttavia, ci sono anche Barça e Chelsea pronte all’assalto per l’africano. Ed è per questo che il Milan ha anche un piano B straniero oltre alle varie ipotesi italiane: Luis Maximiliano, 21enne dello Sorting Lisbona con ottime prospettive.

