Todibo scaricato: il centrale torna sul mercato

Todibo non verrà riscattato dallo Schalke 04. Il centrale non rientra nei piani del Barcellona che ha esigenza di vendere. Ecco chi lo vuole.

Jean-Clair Todibo in estate farà ritorno al Barcellona. Il difensore, volato in Germania a gennaio per vestire la maglia dello Schalke 04, è stato ad un passo dall’approdo al Milan ma dopo una lunga trattativa non è arrivata la fumata bianca.

Dal primo luglio il calciatore rientrerà in Spagna perché – come riporta ‘Mundo Deportivo’ – i tedeschi non hanno intenzione di versare i 25 milioni di euro richiesti per il riscatto.

Todibo sarà così nuovamente messo sul mercato: il Barcellona ha bisogno di liquidità fresca e la plusvalenza con il giovane centrale sarà di quelle importanti.

Difficile pensare che il nome del calciatore sia sparito dal taccuino del club rossonero, che in estate potrebbe dunque tornare all’assalto.

Al Barcellona, però, sarebbe già arrivata la prima offerta, quella dell’Everton, con Ancelotti pronti a sborsare 20 milioni di euro.