Dalla Spagna: Jovic gradisce la destinazione Milan

Luka Jovic ha parlato con Ante Rebic del suo eventuale passaggio al Milan e vede di buon occhio tale trasferimento. Serve l’accordo tra il club rossonero e il Real Madrid.

Luka Jovic viene indicato come uno dei possibili obiettivi del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Il nome forte per l’eventuale sostituzione di Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro resta incerto.

Il centravanti serbo è reduce da una stagione non positiva nel Real Madrid, dove non è riuscito a imporsi. La sua idea è quella di lasciare i blancos, anche in prestito, per rilanciarsi altrove. Secondo quanto rivelato dal portale spagnolo todofichajes.com, Jovic avrebbe già espresso gradimento per un trasferimento in rossonero.

Lui e Ante Rebic si conoscono molto bene per aver giocato assieme nell’Eintracht Francoforte. Un bottino complessivo di 55 gol e 15 assist in due stagioni. Il numero 18 del Milan ha già avuto modo di parlare con il suo ex compagno e sembra che lo abbia convinto a valutare seriamente l’approdo in maglia rossonera.

L’operazione non si presenta affatto facile, considerando che il Real Madrid ha investito la bellezza di 60 milioni di euro per acquistare Jovic meno di un anno fa. Sulle tracce dell’attaccante classe 1997, oltre al Milan, ci sono anche il Napoli e squadre straniere. Impostare una trattativa non sarà semplice, però da via Aldo Rossi trapela l’intenzione di effettuare un tentativo.

