Todibo-Milan: conferma dalla Spagna. C’è un problema

L’interesse del Milan per Todibo non è mai scemato. I rossoneri sono tra le squadre interessate al giocatore, che non verrà riscattato dallo Schalke 04.

Jean-Clair Todibo può ancora vestire la maglia del Milan. La crisi economica per via dell’emergenza Coronavirus non permetterà allo Schalke 04 di esercitare il riscatto per il centrale, che farà così ritorno al Barcellona.

Il calciatore piace a Setien ma il club blaugrana ha bisogno di liquidità fresca per finanziare il suo mercato e il suo addio è praticamente certo.

Si aspettano le offere migliori e l’interesse da parte dei rossoneri, che a gennaio furono ad un passo dal suo acquisto, è ancora vivo. Lo riporta ‘MundoDeportivo’. Per il portalo spagnolo sono davvero parecchie le squadre che hanno il nome di Todibo sul proprio taccuino:

in Italia piace anche alla Roma ma attenzione soprattutto all’Everton, che avrebbe già presentato un’offerta sui 20 milioni di euro. Il giovane centrale piace anche a Bayer Leverkusen, Watford, Southampton e Monaco.