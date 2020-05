Milan, ecco il terzino destro – È il migliore in Francia

Il Milan è alla ricerca di un terzino desto titolare, in vista della sempre più probabile partenza di Davide Calabria. L’ultima idea arriva dalla Francia

In estate l’arrivo di un nuovo terzino destro è praticamente certo. In casa Milan sono rimasti delusi delle prestazioni di Davide Calabria e Andrea Conti. L’ex calciatore della Primavera rossonera è pronto così a fare le valigie.

E’ lui il prescelto numero uno a lasciare Milanello: il club, infatti, conta di fare un’importante plusvalenza con la sua cessione. Fiorentina e Bologna sono in prima linea ma attenzione anche alla pista spagnola o al Napoli, dove ritroverebbe Gattuso, l’allenatore con cui ha reso di più.

Con la cessione di Calabria sarà caccia al terzino. Un’ultima idea per l’esterno arriva dalla Francia, dove il campionato è terminato ufficialmente. In Ligue 1 si è messo in mostra Leo Dubois.

Il calciatore classe 1994 in forza al Lione è stato inserito da ‘L’Equipe’ nella top 11. Un profilo che potrebbe far al caso del Milan – sempre molto attento ai giocatori del campionato francese. Il suo prezzo – anche per via dell’emergenza Coronavirus – non è nemmeno proibitivo. Per strapparlo al Lione, che quasi certamente non giocherà le coppe, ci vorrà una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: CAPITANO A VITA