Il Newcastle sfida il Milan: vuole il bomber

Il Newcastle sarà tra le squadre protagoniste del prossimo calciomercato. L’ultima idea porta ad un giocatore che tanto piace anche al Milan

Luka Jovic è il nome in cima alla lista per rinforzare l’attacco del Milan. Nelle scorse ore si è parlato di un’offerta da parte del club rossoneri di 35 milioni di euro. Un’offerta che il Real Madrid sarebbe pronto ad accettare per accontentare il volere dell’ex Eintracht Francoforte.

Il giocatore vede nel Milan il progetto giusto per rilanciarsi, anche in compagnia dell’amico Rebic. Ma dalla Spagna arrivano ulteriori novità legate al futuro di Jovic: secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’, anche il Newcastle starebbe pensando al giocatore.

L’ambiziosa proprietà del club inglese è pronto a sfidare i rossoneri. Sembra defilarsi, invece, il Napoli, conscio della scelta fatta dal bomber.

