Via libera Thiago Silva: il Psg cerca l’erede

Thiago Silva non ha ancora rinnovato il contratto con il Psg. Un contratto che potrebbe non essere mai prolungato. Le ultime novità dalla Spagna

Il futuro di Thiago Silva continua ad essere incerto. Il difensore brasiliano ha un contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2021, che non è stato ancora rinnovato. Negli ultimi giorni sembra esserci stata un’apertura da parte del Psg al prolungamento ma ad oggi nessuna fumata bianca.

Le notizie proveniente dalla Spagna lasciano pensare che potrebbe non esserci mai: il club francese, infatti, starebbe continuando a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo centrale.

Sfumata la pista Koulibaly, che preferirebbe trasferirsi in Premier League, l’ultima idea di Leonardo – secondo quanto riportato da ‘Sport’ – sarebbe quella di portare Umtiti sotto la Torre Eiffel.

Il centrale non rientra più nei piani dei blaugrana, che potrebbero accontentarsi dei 30 milioni di euro che il Psg sarebbe pronto a mettere sul tavolo.

Con Umtiti in rosa, il futuro di Thiago Silva sarebbe segnato. Una buona notizia per il Milan che potrebbe avere via libera per portare il brasiliano in Italia.

Ricordiamo che la volontà del giocare è quella di continuare ad esprimersi in un campionato d’alto livello per preparare il prossimo Mondiale.

