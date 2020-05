Sportmediaset – La confessione di Donnarumma ai compagni

La confessione di Donnarumma sul rinnovo con il Milan ai compagni di squadra. Le ultime indiscrezioni riportate da Sportmediaset.

Gianluigi Donnarumma vuole rimanere al Milan. Come riporta Sportmediaset, lo avrebbe confidato ai suoi compagni di squadra.

La società è felice di questa volontà e ci sono tutte le carte in regola per il rinnovo. Gazidis è disposto a confermare gli attuale 6 milioni per il prolungamento di un solo anno: dopodiché, quando si presume che l’emergenza economica legata al Coronavirus sia passata, si potranno ascoltare le offerte di PSG e Real Madrid, al momento poco disposte ad un investimento di 50 milioni per un ruolo in cui sono coperte.

In tutto questo, Mino Raiola potrebbe presto cambiare idea: l’agente è ancora scettico su Elliott, ma l’arrivo di Rangnick potrebbe rappresentare un buon compromesso per continuare al Milan.

Un altro aspetto importante è l’Europeo. Nel 2021 si giocherà il torneo per le Nazionali e Gigio vuole andarci. Rimanere in rossonero è un altro buon motivo per conquistarsi il posto da titolare.