Pioli, un club di Serie A pronto ad ingaggiarlo

Stefano Pioli nel mirino del Torino. Anche l’allenatore del Milan potrebbe interessare i granata nel prossimo futuro.

Futuro in bilico come non mai per Stefano Pioli. L’allenatore del Milan viene allo stesso tempo incensato e messo in discussione.

Considerato inizialmente un traghettatore, Pioli ha sicuramente fatto meglio del predecessore Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. Ma il tecnico emiliano potrebbe anche essere scalzato dall’arrivo di un allenatore con progetti diversi (Rangnick?).

Secondo Tuttosport il futuro di Pioli non sarebbe comunque da disoccupato: il nome dell’ex Lazio e Fiorentina è infatti nel mirino di un altro club di Serie A.

Il Torino, che cambierà certamente allenatore nella prossima stagione, segue Pioli. L’idea del nuovo d.s. granata Vagnati è quella di puntare sul tecnico del Milan.

Ma non è l’unico nome sulla lista del Toro: oltre a Pioli si parla anche di sondaggi per l’ex Spal Leonardo Semplici, per Roberto D’Aversa del Parma, Davide Nicola del Genoa e Rolando Maran, esonerato da poco dal Cagliari.

