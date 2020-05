Sportmediaset – Tonali, l’ultima offerta dell’Inter

Tonali è l’oggetto del desiderio del Milan ma anche di tantissime altre squadra. L’Inter è pronta a mettere sul tavolo una nuova offerta per il centrocampista.

Sandro Tonali continua ad essere al centro di vari rumors di calciomercato. Il centrocampista classe 2000 si prepara a lasciare il Brescia al termine della stagione ma ad oggi risulta difficile capire quale maglia indosserà.

In Italia lo vogliono praticamente tutti: Juventus, Inter e Milan sono da tempo sulle sue tracce e pronte a sfidarsi. All’estero ci stanno pensando Psg e Real Madrid, ma al momento non hanno ancora affondato il colpo.

Cellino ha dichiarato che sarà lo stesso Tonali a scegliere la sua destinazione e proprio per questo c’è la speranza che il cuore – da vero tifoso rossonero – alla fine prevalga.

Secondo Sportmediaset, però, l’Inter sarebbe intenzionata a far sul serio: i nerazzurri, abbandonata la pista Pogba, sono pronti a mettere sul piatto del Brescia un’offerta da 20-30 milioni di euro più il cartellino di Pinamonti, che il club riscatterà dal Genoa per 18 milioni. Per Tonali, invece, un contratto a 2 milioni a stagione.

