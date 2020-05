Milan, due ostacoli per il colpo Emerson

Il terzino Emerson si è messo in mostra con la maglia del Betis ma è di proprietà del Barcellona che fissa le condizioni per cederlo.

Il Milan sogna di riuscire a portare a casa in estate un nuovo Theo Hernandez, per la fascia destra. Il nome in cima alla lista del club rossonero è quello di Emerson. Il calciatore classe 1999, di proprietà del Barcellona si è messo in luce con la maglia del Real Betis.

L’esterno è pronto a spiccare il volo, con il club blaugrana intenzionato a cederlo per avere liquidità fresca da investire nel prossimo calciomercato.

Dalla Spagna arrivano delle novità in merito al futuro di Emerson: secondo quanto riporta ‘Sport’ sul calciatore ci sarebbe anche anche il Bayer Leverkusen. Il prezzo fissato dal Barcellona è di 25 milioni di euro ma la notizia, che potrebbe non piacere ai rossoneri, è la volontà dei blaugrana di mantenere un controllo sul terzino, con un diritto di ricompra.

